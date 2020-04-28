موسكو: 13 دولة عربية طلبت مساعدة روسيا في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 13 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدمت إلى موسكو بطلب المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد على أراضيها، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وقال مصدر في الخارجية الروسية: "فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تقدمت كل من الجزائر ومصر وقطر والكويت وليبيا وموريتانياوالمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان وتونس بنفس الطلب".
كما أشار المصدر، إلى أن الوزارة تسلمت مذكرة وجهتها السفارة اليمنية في موسكو مؤخرا، وطلبت فيها المساعدة من روسيا في مواجهة كورونا.
وأضاف أن "الجهات المعنية الروسية تعمل حاليا على دراسة هذه الطلبات".
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