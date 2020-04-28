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الاتحاد الأوروبى يخصص 86 مليون يورو للبنان لدعمه فى مواجهة كورونا

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 أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان تخصيص مبالغ مالية بقيمة 86 مليون يورو لصالح القطاع الصحى اللبنانى، لمعاونته على التعامل مع أزمة تفشى فيروس ، إلى جانب اعتماد حزمة مساعدات أخرى بقيمة 168 مليون يورو لدعم المساعدات الاجتماعية والتعليم وحماية الأطفال، وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبى في بيان اليوم– أن أزمة انتشار فيروس كورونا تعاني جميع البلدان من آثارها ومن تداعيات اقتصادية سلبية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن لبنان لا يشكل استثناء، حيث يتعامل مع

الأزمة بموارد محدودة في خضم أزمة مالية واقتصادية سابقة للوباء.

 

وأضاف "تتطلب الاستجابة لحالة الطوارئ اتباع نهج مشترك والاضطلاع بمسئوليات مشتركة وتعزيز التعاون، لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي مكافحة الوباء خارج حدوده، وفي لبنان نعمل على تعزيز منظومة الرعاية الصحية ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

 

وأشار إلى أن مبلغ الـ 86 مليون يورو جرى توجيهه لضمان استمرارية الرعاية الصحية الحرجة والتوعية وتمويل شراء معدات

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الحماية ومواد النظافة.

 

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف- في تصريح: "قررنا زيادة دعمنا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والصليب الأحمر اللبناني وجهات أخرى بناء على خطة الاستجابة الوطنية وخطة الطوارئ للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 168 مليون يورو في شهر مارس الماضي لدعم المساعدات الاجتماعية والتعليم وحماية الأطفال".

 

وأشار إلى أن حزمة المساعدات الأخيرة تستهدف دعم الأسر الضعيفة، على نحو يساهم في إنشاء نظام مستدام للمساعدة الاجتماعية، مضيفا: "دعمنا يذهب إلى كل من يحتاجه، إلى المواطنين اللبنانيين وكذلك إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

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