العراق.. مصاب بكورونا ينقل العدوى لـ37 شخصًا في مجلس عزاء

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، وإغلاق منطقة الإصابات الجديدة وعزلها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أغلقت السلطات الأمنية في محافظة البصرة منطقة الهارثة بشكل كامل بعد ظهور 37 إصابة جديدة"، ونتجت الإصابات عن مشاركة شخص مصاب بالفيروس في مجلس عزاء، صافح بعض الحاضرين.
وقامت السلطات بعزل بعض الملامسين والحجر عليهم، كما تجري فحوصات لعدد آخر من سكان تلك المنطقة"، واعتبرت السلطات الهارثة، منطقة موبوءة".
وأعلنت وزارة الصحة في العراق، أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 1847، والوفيات 88 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1286".
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