علماء صينيون : كورونا سيعود سنويا.. والحل في التعايش معه

في الوقت الذي يعمل فيه العلماء على قدم وساق لإيجاد لقاح أو علاج ينهي أزمة فيروس كورونا المستجد، حذر علماء صينيون من أن الفيروس "لن يختفي"، قائلين إنه سيعود للظهور "كل عام"، وفقًا لسكاي نيوز.

وقالت مجموعة من الباحثين الفيروسيين والأطباء الصينيين، الاثنين، إنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عاما، وذلك لأن كورونا قادر على

الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

ويعني هذا، أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

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وقال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي، إنه "من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباءً يتعايش

معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميا ومستمرا بالتواجد داخل الأجسام البشرية".

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

من جانبهم، رأى بعض خبراء الصحة العامة أن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.