الصين ترد: الأميركيون يتفوهون بـ”أكاذيب مكشوفة” بشأن فيروس كورونا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صافي الثلاثاء “لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة” عن الأمر.
وكان ترامب قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 بأنه بلاده مستاءة من الصين، مضيفاً أنه كان من الممكن “ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع”.
وتابع: “يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جداً” بهذه المسألة.
وبعد هذا التصريح، سألت صحفية ترامب عن مقال في مجلة “بيلد” الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.
وأجاب ترامب “نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير”، مضيفاً “لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيراً”. ولفت إلى أن “الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع”.
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