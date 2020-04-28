كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تتخلص من المهاجرين بتنفيذ عمليات لتهريبهم إلى إيطاليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات التركية لديها خطة لدفع المهاجرين المصابين بفيروس كورونا للعبور إلى اليونان، وأجزاء أخرى من أوروبا، في ظل تفشي الفيروس.

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 5138 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى البلاد إلى 1101.

Advertisements

ومن جانبها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، شهدت تركيا زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.