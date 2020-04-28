كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل إصابة 37 حالة بكورونا في محافظة البصرة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 37 فردا في البصرة بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم في مجلس عزاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة.

كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.