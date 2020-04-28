كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر محتجون لبنانيون يحطمون واجهات المصارف في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن عدد من المحتجين اللبنانيين قاموا بتحطيم واجهات المصارف في طرابلس شمالي البلاد.

وشهدت طرابلس اللبنانية، أعمال عنف عقب مقتل متظاهر في احتجاجات اندلعت أمس الاثنين، سبب انهيار الليرة.

وقد أعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، إصابة 54 جنديًا واعتقال 13 شخصًا أثناء فتح الطرق.

وأغلقت جمعية المصارف اللبنانية، جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان، ابتداء من يوم غداً الثلاثاء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية.

وقد احتج مواطنون لبنانيون على الظروف المالية والاقتصادية واحرقوا واجهات عدد من المصارف في مدينة طرابلس.

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وفرضت القوات الأمنية طوقاً حول مكان الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة أمام مصرف لبنان المركزي، وقام محتجون بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان، ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

وحاولت القوى الأمنية االتي ضربت طوقا حول المحتجين إخلاءهم من الساحة القريبة من مقر البرلمان والسراي الحكومي، فدارت مناوشات بين الجانبين وعمليات كر وفر لم تنته إلى شيء.