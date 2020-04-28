كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 5877 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد، بسبب فيروس كورونا يرتفع إلى 5877 فضلا عن 92584 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 96 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5806، موضحة أن عدد الإصابات المؤكدة اليومي تراجع لما دون عتبة الألف للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.