أكاديمية التربية لبني ملال تعمدت مكتبا رقميا للضبط لتقليص تبادل الوثائق الورقية

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة أنها اعتمدت بشكل، رسمي، مكتبا رقميا للضبط، وذلك تعزيزا للتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد ـ كوفيد 19.

وأوضح بلاغ للأكاديمية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة وبتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، اعتمدت مكتبا رقميا للضبط، ابتداء من أمس الاثنين 27 أبريل 2020، من خلال الرابط التالي: https://courrier.gov.ma/virtualbo.

وأشار البلاغ ذاته أن الإجراء المذكور يأتي تنفيذا للتوجيهات الوزارية، وتعزيزا للتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بمرافق الدولة، من خلال تقليص تداول، وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد الحلول الإلكترونية البديلة.

ووجهت الأكاديمية الجهوية نداءً إلى جميع المرتفقين، والمرتفقات، ومختلف المتعاملين معها، اعتماد مكتب الضبط الرقمي أعلاه في مراسلاتهم الموجهة إليها.