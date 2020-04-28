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كورونا ينهي حياة شقيق الفنان سعيد الناصيري

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محمد بوملي 0 تبليغ

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فقد الفنان المغربي، سعيد الناصيري، شقيقه في الديار الفرنسية، نتيجة تأثره بمضاعفات فيروس المستجد كوفيد19.

وأعلن سعيد الناصيري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة شقيقه، محمد الناصيري، في فرنسا.

وكتب سعيد الناصيري في تدوينته: “وفاة السيد محمد الناصري أخي وشقيقي بفرنسا..تغمده الله بواسع رحمته..ادعو له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان سعيد الناصيري قد أعلن، قبل مدة قصيرة، إصابة شقيقه بالجائحة في الديار الفرنسية، معبرا عن تأثره نتيجة ذلك، وعدم قدرته على زيارته، ومساندته، مطالبا الجمهور بالوقاية، وملازمة المنازل.

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