مغاربة عالقون في تركيا.. معاناتهم تفاقمت خلال رمضان! – صور

حزن، وألم يعتصر مئات المغاربة العالقين في تركيا، مع حلول شهر رمضان، الذي حل هذه السنة في ظروف استثنائية، في ظل انتشار وباء كرونا المستجد كوفيد -19.

وقال كمال عصامي، أحد العالقين في إسطنبول، في حديثه مع “اليوم24″، إن المغاربة العالقين داخل الأراضي التركية، يعيشون ظروفا صعبة، منذ قرار السلطات المغربية إغلاق منافذها الجوية في وجهِ العالم، وزادت معاناتهم بحلول شهر رمضان.

وانتقد المتحدث ذاته وجبات الافطار، التي تقدمها لهم القنصلية المغربية في إسطنبول، وقال: “وجبة الافطار غير صحية بالمرة، مجرد طبق يتيم، يحتوي على بعض المكونات البسيطة ليس إلا”، مستطردا “من يتوفر على المال، يستطيع اقتناء ما يحتاجه، لكن من استنفد منه المال يظل على الطبق المذكور، إلى وجبة الافطار التالية”.

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وأوضح المتحدث نفسه أن “الكثيرين من المغاربة استنفدوا المال المحدود، الذي جلبوه معهم من أجل العطلة، دون أن ننسى بعض الأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المغاربة هنا مستعدون للحجر الصحي في المغرب تحت إشراف وزارة الصحة بمجرد السماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن.

يذكر أن عدد المغاربة العالقين في الخارج يقدر بأكثر من 22 ألفا، بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلمة للمغاربة العالقين في الخارج، في حديثه خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، قبل أسابيع، وقال لهم إن البلاد في وضع استثنائي، مبشرا إياهم بـ”ترتيبات، وتحضيرات، واستعدادت للعودة”، داعيا إياهم إلى الصبر بالقول: “صبرو معنا”.