جهة مراكش-آسفي تسجل أكبر عدد من المصابين بكورونا اليوم الثلاثاء

كشفت آخر معطيات وزارة الصحة الحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن جهات المملكة عرفت اشتقرارا في أعداد المصابين، بينما سجلت جهة مراكش – آسفي أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا.

وحسب المصدر ذاته، فإن جهة مراكش -آسفي سجلت، اليوم، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع المصابين فيها بالفيروس إلى 916 حالة.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المصابين بكورونا في جهة درعة تافيلالت إلى 522 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 28 حالة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، كما سجلت جهة فاس – مكناس 14 إصابة جديدة، رفعت مجموع مصابيها بالفيروس إلى 534 حالة.

من جانبها، سجلت جهة الدارالبيضاء – سطات ست إصابات جديدة بكورونا، وسجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة ثلاث إصابات جديدة، كما سجلت جهة بني ملال خنيفرة إصابتين جديدتين.

يذكر أن مجموع المصابين بكورونا في البلاد وصل، اليوم، إلى 4246 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تعافى منه، خلال الساعات الأخيرة، 44 شخصا.