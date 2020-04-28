وزير الداخلية الإسباني: العلاقات مع المغرب جيدة وإعادة فتح الحدود رهين بصحة المواطنين المغاربة والإسبان

كشف فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الاسباني، أن العلاقات مع المغرب جيدة، مبرزا في السياق ذاته أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المغربية بخصوص تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

وقال المسؤول الاسباني، وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية بينها “ماركا” وقناة سبتة “السليبة”، إن الحدود بين سبتة ومليلية والمغرب سيتم فتحها عندما تسمح بذلك الشروط الصحية.

وشدد الوزير الإسباني على كون إعادة فتح الحدود رهين بالصحة العامة للإسبان والمغاربة على حد سواء، مشددا على كونها هي الكفيلة بالسماح بعودة حرية التنقل بين هذه المدن إلى سابق عهدها.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس “كورنا” في إسبانيا، إلى حدود يوم الاثنين، بلغ 209.465 مع تسجيل 331 وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 23.521 وفاة، في وقت ارتفع فيه عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 100.875.