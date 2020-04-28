وزير الثقافة الفلسطيني يطالب بوقف مسلسلات عربية "تخدم الاحتلال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، بوقف أعمال درامية عربية "تخدم الاحتلال"، في إشارة لمسلسلين خليجيين، تبثهما قناة MBC السعودية، وقال متابعون إنهما يدعوان للتطبيع ويسيء أحدهما للشعب الفلسطيني.

وقال أبو سيف، في بيان صحافي إن "ظهرت على بعض الفضائيات العربية خلال شهر رمضان، بعض المسلسلات التي تسيء إلى الرواية القومية العربية عن الصراع في وجه سرقة فلسطين، وتُحرف التاريخ وتسند الرواية المضادة".

وأضاف الوزير الفلسطيني "تلك المسلسلات، هي تساوق وانجراف وراء مقاصد سلطات الاحتلال، وتطبيع معها ومع روايتها، وخدمة للعدو"، وذكر أن هذه الأعمال الدرامية التي لم يسمها "تصب في سياق ضرب الرواية العربية والإسلامية والمسيحية عن فلسطين وتزور الحقائق".

وأشار أبو سيف إلى أن تلك المسلسلات تحمل الكثير من المغالطات التاريخية، والسياسية، تصل حد المساس بجوهر الرواية القومية العربية عن هذا الصراع.

وقال الوزير الفلسطيني إن "الجبهة الثقافية، يجب أن تكون الأمتن في مواجهة الرواية المضادة، لا أن يكون الفن للأسف الخاصرة الرخوة التي يتم تمرير هذه الرواية منه".

Advertisements

وأهاب بالمثقفين والفنانين العرب، بالعمل على "تمكين الخطاب القومي الثقافي الرافض لكل أشكال التطبيع للوقوف أمام هذا الانزلاق الذي يشوه صورة الثقافة العربية ويخدم الثقافات المضادة".

وأثار مضمون مسلسلين خليجيين، يُعرضان منذ بداية شهر رمضان، ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات للتطبيع مع إسرائيل.

والمسلسلان هما "مخرج 7" و "أم هارون"، وتبثهما قناة "أم بي سي" (MBC) السعودية، والتي تبث من الأمارات العربية، وتطرق مسلسل "مخرج 7"، العلاقات العربية مع إسرائيل، وفيه مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية معها، وتسيء للشعب الفلسطيني، وتصفه بـ"العدو".

أما مسلسل "أم هارون" فتدور قصته حول سيدة يهودية، والتحديات التي واجهت أسرتها والجالية اليهودية في دول الخليج، وهو ما اعتبره مراقبون، عملا يهدف إلى نشر ثقافة التطبيع مع إسرائيل تزوير الوعي العربي".