ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم ليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقا للتقارير، فإن ليفربول يتقدم الصفوف الأولى للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، وبدأ "تدوير الكرة" من خلال التحدث مع وكيله.
ويقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا مميزًا رفقة فريقه الفرنسي، ويقيم ليل ثمن اللاعب بـ60 مليون جنيه إسترليني، في حال قرر الرحيل في الصيف، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتهتم أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي أيضًا بضم المهاجم الشاب، علما بأن البلوز طالبوا ليل بإعلامهم في حال تقرر بيع اللاعب.
وسجل أوسيمين هذا الموسم 18 هدفًا في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليل.
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