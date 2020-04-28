اخبار العالم

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 126.

 

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان، إن تسجيل الحالتين الجديدتين جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1080 شخصا خلال 24 ساعة، مضيفة أن الحالتين لمواطنين بريطانيين، لرجل يبلغ من العمر 50 عاما وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وهما قادمان من بريطانيا وكانا بالحجر الصحي.

 

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 50 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا