وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 126.



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وقالت الوزارة في بيان، إن تسجيل الحالتين الجديدتين جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1080 شخصا خلال 24 ساعة، مضيفة أن الحالتين لمواطنين بريطانيين، لرجل يبلغ من العمر 50 عاما وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وهما قادمان من بريطانيا وكانا بالحجر الصحي.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 50 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.