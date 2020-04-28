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شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد أن روسيا على اتصال مع الأطراف الليبية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تزال على اتصال مع الأطراف الليبية، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "روسيا لا تزال على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية".
وتابع: "موسكو تعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف".
واستطرد في هذا السياق "نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة".
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبول القيادة العامة تفويض الشعب لتولي قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه عام 2015.
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