شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسجيل 152 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440 . وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1176 حالة.

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