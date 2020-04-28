شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 585 سلة غذائية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 585 سلة غذائية للمحتاجين في محلية كرري بولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 3,510 أفراد. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

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