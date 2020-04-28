الاحتلال يصيب فلسطينيا زعم تنفيذه عملية طعن

أطلقت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الرصاص على فلسطيني اتهمته بتنفيذ عملية طعن شمالي إسرائيل.

وفي بيان لها، قالت الشرطة إن امرأة إسرائيلية أصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة في مدينة كفار سابا، جراء عملية طعن.

ولفتت إلى أن حارس أمن إسرائيليا أطلق النار على المهاجم. فيما زعمت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن منفذ عملية الطعن فلسطيني من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت إن الشاب (19 عاماً) وأصيب بجروح طفيفة؛ حيث تم نقله إلى التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية.