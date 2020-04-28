الكرملين: روسيا على اتصال مع الأطراف الليبية

وكالات - الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 02:32 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تزال على اتصال مع الأطراف الليبية، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "روسيا لا تزال على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية".
وأضاف: "موسكو تعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف".
واستطرد في هذا السياق "نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة".
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبول القيادة العامة تفويض الشعب لتولي قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه عام 2015.
وفي كلمة متلفزة مساء الإثنين، قال حفتر إن ذلك الاتفاق السياسي "دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وأصبح من الماضي".
وفوض جموع من الليبيين، وكيانات سياسية، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
وفي وقت سابق، دعا حفتر الشعب الليبي إلى تفويض الجيش الوطني من أجل إسقاط حكومة الوفاق التي ما زالت تستعين بالإرهابيين والمرتزقة للقتال إلى جانبها، كما أنها سمحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شؤون البلاد.
ويقاتل الجيش الوطني لاستعادة طرابلس التي أطلق من أجلها عملية الكرامة في أبريل/نيسان العام الماضي.
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