أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بوقف دعم خفر سواحل السراج بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، دول الاتحاد بوقف التعامل وتمويل خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.



وذكرت غالبية الأعضاء، بحسب بيان على موقع البرلمان الأوروبي، أن المطالبات بوقف الدعم عن مسؤولي الهجرة وخفر السواحل في حكومة السراج تأتي في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.

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وتابع البيان أن ليبيا ليست دولة آمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، مشددين على ضرورة وقف التعاون مع خفر السواحل الليبي.

ولفت الأعضاء في لجنة الحريات بالبرلمان إلى التحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا، وهي إيطاليا ومالطا.

وتتهم جهات دولية خفر السواحل التابع لحكومة السراج بالتورط في عمليات اتجار بالبشر، كما وضعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عددا من المسؤولين في خفر السواحل التابع لحكومة طرابلس على قوائم المطلوبين أبرزهم عبدالرحمن ميلاد المعروف بالبيدجا، وأحمد الدباشي المشهور بالعمو.

وظهر عدد من المطلوبين دوليا للاتجار في البشر ضمن صفوف المليشيات في مقاطع مصورة مع قيادات المليشيات في الهجوم على مدينة صبراتة، المعقل السابق لرحلات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية خصوصا الإيطالية