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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 1112 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و71 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفا و584 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و877 حالة، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 72 ألفا و439 شخصا للشفاء، حتى الآن.
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