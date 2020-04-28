شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 1112 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و71 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفا و584 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و877 حالة، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 72 ألفا و439 شخصا للشفاء، حتى الآن.