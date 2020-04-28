بعد خلطه الأوراق.. ماذا بعد إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا؟

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبوله بتفويض الشعب للقيادة العامة بتولي إدارة شئون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلها التليفزيون الليبي أمس الإثنين: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي".

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي أن الاتفاق السياسي "دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مؤكداً أنه "أصبح من الماضي".

وتابع: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، و نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".

وأكد أن القوات المسلحة الليبية "ستكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".

وأثار إعلان المشير خليفة حفتر، عن تولي المؤسسة العسكرية التي يرأسها إدارة شئون البلاد، تساؤلات عدة بشأن الخطوات القادمة، بجانب أثر هذا الإعلان على البلد التي تمزقها الحرب منذ سنوات .

تأييد

وتعليقاً على كلمة المشير حفتر، أعرب التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) عن تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال محللون للشأن الليبي، إن كلمة المشير حفتر تؤكد أن الجيش يسعى لإنقاذ البلاد من التدهور والفوضى بسبب اتفاق الصخيرات.

وأضاف المحللون أن إعلان حفتر هو أول خطوة قوية لمنع التدخل الأجنبي منذ عام 2011، مشيرين إلى أن القرارات التي قائد الجيش الليبي تأتي بعد تشاور مع أطراف عديدة بمن فيها أطراف ينظر لها البعض أنها خصم للمشير.

وأشار المحللون إلى ان إعلان حفتر يمثل حاضنة قبلية وشعبية قوية، يمكن البناء عليها لرسم مستقبل جديد لليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، قال الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، حسان القبي، إن قرارات المشير حفتر تعني أنه لن تكون ثمة في المستقبل القريب أو المتوسط أي قنوات سياسية بين الجيش الوطني وحكومة فايز السراج التي تستعين بالميليشيات والمرتزقة.

وأضاف القبي أن تركيا تستغل انشغال العالم أزمة تفشي فيروس كورونا من أجل إمداد المليشيات بالسلاح في طرابلس، وتسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار العالم من دون أي تحرك.

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وأوضح القبي أن اتفاق الصخيرات كان يفترض تحييد الميليشيات التي ضاق بها المواطن الليبي ذرعاً، إلا أن حكومة السراج تجاهلت هذا الأمر، حتى وقعت اتفاقاً مزعوماً لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "الساعة" الليبية، عبد الباسط بن هامل، إنه كان من المفترض أن تصدر قرارات المشير خليفة حفتر منذ مدة، لكنها جاءت في هذا التوقيت نظراً لحساسية الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأضاف بن هامل أن المخاطر المحدقة بليبيا كبيرة جداً، مشيرا إلى التدخل التركي وتغول الجماعات الإرهابية والمسلحة في طرابلس وسيطرتها على البنك المركزي ومقدرات الشعب الليبي، فيما يقامر السياسيون بمصير الشعب الليبي سواء كانوا في البرلمان أو في مجلس الدولة أو في المجلس الرئاسي.

وأشار بن هامل إلى أن الخطوة المعلنة من قبل قائد الجيش الوطني الليبي لن تكون الوحيدة بل ستعقبها خطوات عملية على الأرض من خلال تشكيل حكومة في الأيام أو الأسابيع المقبلة وسيعلن عنها.

ويرى بن هامل أنه على القوات المسلحة في ليبيا أن تحسم أمرها باتجاه العاصمة طرابلس، لأن هذا الشرط هو الأساسي لفرض رؤية الشعب الليبي سواء على المجتمع الدولي أو على التجمعات المسلحة.

ماذا بعد ؟

يقول الإعلامي المهتم بالشأن الليبي عبد الحق العبيدي إن هناك خطوات أخرى ستؤدي إلى تفعيل قبول القيادة العامة لهذه المهمة، تتمثل في تأسيس مؤسسات مرحلية تسندها قوة الجيش.

وأضاف العبيدي، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن هناك خطوط متقاطعة ستعمل عليها قيادة الجيش، "منها اختبار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، لتأسيس جسم يضم بعض العسكريين والمدنيين يمثل رأس الدولة برئاسة حفتر ويكون من مهامه الإشراف على العلاقات الخارجية وكذلك مهام القائد الأعلى للجيش".

وتابع العبيدي أن من بين الخطوات المنتظرة "إعادة تفعيل مؤسسات القضاء التي شهدت فوضى مؤسساتية وسيطرة المسلحين عليها"، لافتا إلى أن "المرحلة ستشهد تأسيس حكومة مصغرة تمثل الوحدة الوطنية الليبية لا تتجاوز حقائبها 12 حقيبة".

وأشار العبيدي إلى أن مسألة هامة أمام القيادة العامة للجيش الليبي، وهي "تخفيف المعاناة على المواطن، وإعادة توحيد المؤسسات النقدية والاقتصادية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ما سيعيد الهدوء للشارع المتعب اقتصاديا وأمنيا".

ويقول الباحث في الشأن العسكري الليبي العقيد المتقاعد، رجب بن صالح، إن معركة طرابلس ستظل في حاجة للحسم لأنها "نقطة فاصلة" في إنهاء سيطرة الجانب الآخر.

وأضاف بن صالح أنه "لا تزال معضلة العمليات العسكرية في غرب البلاد تشكل حجر عثرة في سبيل تنفيذ أي مشروع لقيادة البلاد".

وقبل أيام، شهدت عدة مناطق ومدن ليبية مسيرات شعبية داعمة لدعوة كان حفتر قد أطلقها للمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي.