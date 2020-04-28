الصحة المغربية: 126 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4246 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 126 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 4246 حالة". وذكرت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 739 حالة، بعد تماثل 44 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 163"، موضحةً أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 26 ألفًا و122 حالة". وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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