الصحة الإيرانية: 71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 92584

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1112 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 92 ألفًا و584 حالة لغاية الآن، بينهم 2983 في وضع حرج".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "وفاة 71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5877 حالات"، مبيّنًا أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72 ألفًا و439 شخصًا لغاية الآن". وأشار إلى أنّ "442 ألفًا و590 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".