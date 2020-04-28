كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1112 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 92 ألفًا و584 حالة لغاية الآن، بينهم 2983 في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "وفاة 71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5877 حالات"، مبيّنًا أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72 ألفًا و439 شخصًا لغاية الآن". وأشار إلى أنّ "442 ألفًا و590 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 92584 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.