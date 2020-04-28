تسجيل 415 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

أكدّ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، "تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في ​إندونيسيا​ إلى 9511"، معلنًا "وفاة 8 مصابين بـ"كورونا"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 773". ولفت إلى أنّ "1254 مصابًا تماثلوا للشفاء".

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