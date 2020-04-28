إصابة إسرائيلية طعنًا شمالي "تل أبيب" وإطلاق النار على المنفذ

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجراح خطيرة طعنًا في مدينة "كفار سابا" شمالي "تل أبيب" ظهر الثلاثاء، بينما أطلقت القوات الاسرائيلية النار باتجاه المنفذ؛ فأصيب بجراح.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن إسرائيلية (62 عامًا) أصيبت بجراح خطيرة بعد طعنها وسط المدينة. وأشارت القناة إلى أن خلفيات الهجوم لم تُعرف بعد، لكن هناك شبهات بأنها "عملية مدبرة".
بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" بأن منفذ عملية الطعن في كفار سابا شاب فلسطيني (19 عامًا) من طولكرم ووضع إصابته متوسط.
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