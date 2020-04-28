خارجية ايران قلقة من ظروف اعتقال 1500 مهاجر في أميركا

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية الى إنها قلقة من ظروف اعتقال 1500 مهاجر في الولايات المتحدة الأميركية. وتابعت قائلة "نشعر بقلق عميق من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاز 1500 مهاجر في مرافق احتجاز مزدحمة وغير صحية في الولايات المتحدة مما يعرض حياتهم للخطر".
واعتبرت الخارجية انه "يجب أن يحاسب النظام الأميركي على معاملته السيئة لهؤلاء المهاجرين. إنهم ليسوا مذنبين. أطلقوا سراحهم".
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