أعلنت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​، في بيان، أنّ "إرهابيًّا انتحاريًّا فجّر نفسه في مدخل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ​كركوك​، وقد أدّى الحادث إلى إصابة منتسبين اثنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين بعدما فجّر إرهابي نفسه بمدخل مديرية استخبارات كركوك بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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