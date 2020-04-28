وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة جديدة و152 إصابة بفيروس "كورونا"

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، عن "تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 3440، فيما سجّلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 61 عامًا، كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات المرتبطة بالسفر وتأكّدت اصابتها بالفيروس بلغ عددها 15 حالة، وجميع هذه الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة"، لافتًا إلى أنّ "الحالات المخالطة لحالات تأكّدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 128 حالة". وأشار إلى أنّ "الحالات المصابة الّتي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ عددها 9 حالات".

