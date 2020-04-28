وزير الطاقة أعطى الإذن بملاحقة 3 موظفين في الوزارة

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ أعطى الإذن بملاحقة 3 موظّفين في ​وزارة الطاقة والمياه​، هم رئيس المنشآت النفطية ​سركيس حليس​، المديرة العامة في الوزارة ​أورور الفغالي​، وموظّفة ثالثة في الوزارة". وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ قد طلبت يوم أمس إذن ملاحقة من غجر في حقّ كلّ من الفغالي وحليس، على أثر تغيّبهما عن جلسة الإستماع في قضية ​الفيول​ المغشوش، رغم تبلّغهما الموعد بالطرق القانونيّة.

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