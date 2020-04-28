عطلة الصحافة في أول ايار

أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي البيان الاتي: "لمناسبة عيد العمال الذي يصادف الجمعة الاول من ايار يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم، فتحجب في اليوم الثاني، اي السبت 2 ايار 2020، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.
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