وهاب: أطالب بتوقيف سمير ضومط

اشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يطالب بتوقيف المهندس سمير ضومط، ممثل الشركة التركية للباخرتين في لبنان، ليعترف من هم شركاء البواخر وللتدقيق في السعر الذي نشتري فيه والتأخير في هذا التوقيف يعني أننا في دولة ناس بسمنة وناس بزيت".

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