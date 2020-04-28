أكّدت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI"، أنّ "لا لقاء مرتقبًا حتّى الساعة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة"، لافتةً إلىأنّ "أكثر من مسعى دخل على خط حثّ سلامة على اتّخاذ إجراءات لضبط سوق سعر الدولار، من بينها جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس "جمعية المصارف" سليم صفير".
وأوضحنت أنّ "دياب لم يطلب إقالة سلامة، إنّما أن يوضح الأخير الأرقام وتحميله المسؤوليّة".وعن إمكان تراجع دياب أمام ضغط الشارع، أشارت المصادر إلى أنّ "دياب وضع لنفسه مهمّة إصلاحيّة بعد الواقع الّذي وصل اليه البلد، وهو يقارع العواصف ليكمل المهمّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: أكثر من مسعى لحث سلامة على اتخاذ إجراءات لضبط سوق سعر الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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