الجيش اللبناني يطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس

عمل ​الجيش اللبناني​ على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​ الذين يحرقون ​المصارف​ ب​طرابلس​، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​.

وفي السياق، عمل الجيش اللبناني على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال ​العنف​ في المدينة.

يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.