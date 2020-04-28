تشييع فواز السمان في طرابلس والذي قتل بأحداث ليل امس في المدينة

شيع ظهر اليوم في ​طرابلس​ الشاب فواز فؤاد السمان الذي كان قد أصيب أمس خلال احداث امس في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ - النور.

وكان جثمان السمان قد نقل إلى منزل ذويه في ساحة الدفتردار في ​باب الرمل​ في طرابلس قبل أن ينقل إلى شارع الحرية (أحد تفرعات ​ساحة النور​) حيث صلي عليه أمام متجره لتصليح الدراجات النارية، ليشيع بعدها ويوارى الثرى في مقابر باب الرمل.

وخلال نقل الجثمان من ساحة الدفتار سمعت أصوات رشقات نارية.