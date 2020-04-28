شيع ظهر اليوم في طرابلس الشاب فواز فؤاد السمان الذي كان قد أصيب أمس خلال احداث امس في ساحة عبد الحميد كرامي - النور.
وكان جثمان السمان قد نقل إلى منزل ذويه في ساحة الدفتردار في باب الرمل في طرابلس قبل أن ينقل إلى شارع الحرية (أحد تفرعات ساحة النور) حيث صلي عليه أمام متجره لتصليح الدراجات النارية، ليشيع بعدها ويوارى الثرى في مقابر باب الرمل.
وخلال نقل الجثمان من ساحة الدفتار سمعت أصوات رشقات نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع فواز السمان في طرابلس والذي قتل بأحداث ليل امس في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.