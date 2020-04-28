اشار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب الى انه "بناءً على قرار مجلس الوزراء المتّخذ في جلسته بتاريخ 24/4/2020 المتعلّق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا" والمتضمّن مراحل فتح القطاعات تدريجياً، بما فيه الجامعة اللبنانية ضمن المرحلة الرابعة ابتداءً من تاريخ 25/5/2020، يُطلب من كافة العاملين (موظفين، أجراء، متعاقدين ومدربين) العودة إلى مزاولة عملهم كالمعتاد وفق الدوام الرسمي وذلك ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 27/5/2020 مع المحافظة على المعايير المتّبعة من أجل السلامة العامة بما فيها التباعد واستخدام الأقنعة الواقية".
كما طلب من كافة العمداء والمدراء، "دعوة المجالس الأكاديمية ابتداءً من تاريخ 27/5/2020 لعقد اجتماعات تقييميّة لمرحلة التعطيل القسري ووضع برنامج لاستكمال العام الدراسي يلحظ إنهاء كافة الدروس (نظرية، تطبيقية، موجّهة وسريرية) ليُصار إلى إنجاز الامتحانات في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول 2020 مع مراعاة مصلحة الطلاب ووفق وضع كل كلية وفرع".
واعلن ان "التدريس يُستأنف بشكله المعتاد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 1/6/2020. واشار الى انه تقتصر العطلة الصيفية لهذا العام على اسبوعين فقط ابتداءً من صباح يوم السبت الواقع فيه 1 آب ولغاية مساء يوم الأحد الواقع فيه 16 آب 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر ايوب: استئناف التدريس باللبنانية بشكله المعتاد اعتباراً من صباح الاثنين 1 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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