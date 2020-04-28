ايوب: استئناف التدريس باللبنانية بشكله المعتاد اعتباراً من صباح الاثنين 1 حزيران

اشار رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد ايوب​ الى انه "بناءً على قرار ​مجلس الوزراء​ المتّخذ في جلسته بتاريخ 24/4/2020 المتعلّق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا" والمتضمّن مراحل فتح القطاعات تدريجياً، بما فيه الجامعة اللبنانية ضمن المرحلة الرابعة ابتداءً من تاريخ 25/5/2020، يُطلب من كافة العاملين (موظفين، أجراء، متعاقدين ومدربين) العودة إلى مزاولة عملهم كالمعتاد وفق الدوام الرسمي وذلك ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 27/5/2020 مع المحافظة على المعايير المتّبعة من أجل ​السلامة العامة​ بما فيها التباعد واستخدام الأقنعة الواقية".

كما طلب من كافة العمداء والمدراء، "دعوة المجالس الأكاديمية ابتداءً من تاريخ 27/5/2020 لعقد اجتماعات تقييميّة لمرحلة التعطيل القسري ووضع برنامج لاستكمال ​العام الدراسي​ يلحظ إنهاء كافة الدروس (نظرية، تطبيقية، موجّهة وسريرية) ليُصار إلى إنجاز الامتحانات في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول 2020 مع مراعاة مصلحة ​الطلاب​ ووفق وضع كل كلية وفرع".

واعلن ان "التدريس يُستأنف بشكله المعتاد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 1/6/2020. واشار الى انه تقتصر العطلة الصيفية لهذا العام على اسبوعين فقط ابتداءً من صباح يوم السبت الواقع فيه 1 آب ولغاية مساء يوم الأحد الواقع فيه 16 آب 2020".