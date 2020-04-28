حزب التوحيد العربي: الجيش خط أحمر والضامن لأمن البلد واستقراره

استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي الإعتداء الذي تعرض له ​الجيش​ في ​مدينة طرابلس​، وأدّى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوفه. واكد البيان على المطالب المحقة للمتظاهرين المدافعين عن حقوقهم المسلوبة ولقمة عيشهم الكريمة، يشدد البيان على اعتبار ​المؤسسة العسكرية​ خط أحمر والضامن لاستقرار ​لبنان​ وأمنه.

ودعا البيان أبناء طرابلس الفيحاء أن يكونوا الحاضنة للجيش وهي التي قدّمت كوكبة من الشهداء، ولم تتوانَ يوماً عن رفد المؤسسة العسكرية بالأبطال وتقديم خيرة أبنائها على مذبح الوطن. وختم: مسؤولياتنا كبيرة في هذه المرحلة الصعبة مع التأكيد على أن الأجهزة العسكرية و​الأمن​ية تبقى الضامن للأمن والاستقرار والركيزة الأساسية في حفظ الوطن وشعبه.