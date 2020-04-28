حزب التوحيد العربي: الجيش خط أحمر والضامن لأمن البلد واستقراره

استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي الإعتداء الذي تعرض له الجيش في مدينة طرابلس، وأدّى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوفه. واكد البيان على المطالب المحقة للمتظاهرين المدافعين عن حقوقهم المسلوبة ولقمة عيشهم الكريمة، يشدد البيان على اعتبار المؤسسة العسكرية خط أحمر والضامن لاستقرار لبنان وأمنه.
ودعا البيان أبناء طرابلس الفيحاء أن يكونوا الحاضنة للجيش وهي التي قدّمت كوكبة من الشهداء، ولم تتوانَ يوماً عن رفد المؤسسة العسكرية بالأبطال وتقديم خيرة أبنائها على مذبح الوطن. وختم: مسؤولياتنا كبيرة في هذه المرحلة الصعبة مع التأكيد على أن الأجهزة العسكرية والأمنية تبقى الضامن للأمن والاستقرار والركيزة الأساسية في حفظ الوطن وشعبه.
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