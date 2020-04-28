أمن الدولة: ختم محلات الصيرفة المخالفة لتعميم مصرف لبنان بالشمع الأحمر

اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، انه "بتاريخ 27/4/2020 قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة بجولة على ​محلات​ الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من التزام أصحابها بتعميم ​مصرف لبنان​ الذي ينص على تحديد سقف لسعر صرف ​الدولار​ الأميركي، حيث تم ضبط مخالفات عديدة. وبناء لإشارة ​النيابة العامة التمييزية​، تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وختم محلاتهم بالشمع الأحمر، كالتالي:

بيروت: 8 محلات.

البقاع: 36 محلا.

الشمال: محل واحد.

عكار: محل واحد.

جبل لبنان: توقيف أحد المواطنين الذي يقوم بأعمال الصيرفة دون رخصة".

واشار البيان الى "إن المديرية العامة تعود وتذكر المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتعاون مع الأجهزة الرسمية للخروج من هذه ​الأزمة​ بسرعة وبأقل أضرار ممكنة".