الجيش أسِف لسقوط شهيد خلال احتجاجات الأمس: فتحنا تحقيقا بالحادث ونحترم حق التعبير عن الرأي

أعربت قيادة ​الجيش اللبناني​ عن "بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال ​احتجاجات​ الأمس"، متقدّمةً بأحرّ التعازي لذويه"، ومؤكّدةً "أنّها فتحت تحقيقًا بالحادث".

وجدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، تأكيدها "احترام حقّ التعبير عن الرأي، شرط أن لا يأخذ التحرّك منحى تخريبيًّا يطال المؤسّسات العامّة والخاصّة"، داعيةً المواطنين إلى "الإلتزام بالإجراءات الأمنيّة".

وكانت قد أعلنت القيادة في وقت سابق، أنّ "أثناء تحرّك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرّض للممتلكات العامّة والخاصّة، وإحراق عدد من الفروع المصرفيّة والتعرّض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آليّة عسكريّة بزجاجة حارقة (مولوتوف)، كما استهدفت دوريّة أُخرى برمانة يدويّة تسبّبت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة".