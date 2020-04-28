هاشم: لتقدم الحكومة إلى تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" وهيئة الرقابة على المصارف

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّ "ما ستُقدم عليه ​الحكومة​ من خطوات وقرارات لاستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة و​مكافحة الفساد​ المالي لا يقدّم ولا يؤخّر إذا لم تعمد الحكومة إلى ملء الشواغر بتعيين نواب حاكم "​مصرف لبنان​" وهيئة الرقابة على ​المصارف​ وكلّ المواقع المختصّة، وهذا ما كان يجب أن يسبق أي خطوة للمعالجة، لأنّها أساسيّة وضروريّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أي تأخير في هذه ​التعيينات​ غير مبرّر. فلتقدم الحكومة وإلّا فلتتوقف عن أي خطوة أو توجّه".