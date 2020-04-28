لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى أنّ "ما ستُقدم عليه الحكومة من خطوات وقرارات لاستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة ومكافحة الفساد المالي لا يقدّم ولا يؤخّر إذا لم تعمد الحكومة إلى ملء الشواغر بتعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" وهيئة الرقابة على المصارف وكلّ المواقع المختصّة، وهذا ما كان يجب أن يسبق أي خطوة للمعالجة، لأنّها أساسيّة وضروريّة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أي تأخير في هذه التعيينات غير مبرّر. فلتقدم الحكومة وإلّا فلتتوقف عن أي خطوة أو توجّه".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لتقدم الحكومة إلى تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" وهيئة الرقابة على المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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