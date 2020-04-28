فرنجية: مرحلة جديدة تلوح في الأفق بشعة وقاسية على الوطن تحتاج الى صبر

اشار رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان هناك مرحلة جديدة تلوح في الأفق بشعة وقاسية على الوطن، تحتاج الى صبر وقوة ورباطة جأش وإيمان، والى شعب يؤمن بقوته وبمستقبل بلده ولكن من بعدها سيلوح أفق لا مكان للدجّالين فيه. والتاريخ لن يرحم أحداً".

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