حصيلة وفيات كوفيد-19 اليومية في إسبانيا تنخفض إلى 301

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مدريد: سجّلت إسبانيا الثلاثاء 301 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة أدنى من تلك التي تم تسجيلها قبل يوم ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 23 ألفا و822، بحسب ما أفادت وزارة الصحة. وبلغت حصيلة وفيات الاثنين 331.

وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ 14 مارس تم تمديدها حتى التاسع من مايو. ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز الثلاثاء عن خطتها لتخفيف الإجراءات والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف مايو.

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 210 الاف و773، فيما بلغ عدد من تماثلوا الى الشفاء 102548. وتعلن السلطات منذ بضعة ايام ان عدد الاصابات اليومية الاضافية ادنى من عدد الشفاءات ما يظهر تطورا ايجابيا للوباء.

وبعد ستة اسابيع من الاغلاق المشدد، خففت الحكومة من الاجراءات في شكل طفيف الاحد عبر السماح للاطفال بالتنزه لساعة يوميا على غرار دول اوروبية اخرى. اذا استمر الوضع على هذا النحو، ستجيز السلطات اعتبارا من الاحد المقبل الانشطة الرياضية الفردية والنزهات العائلية.

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لكن سانشيز نبه مرارًا الى ان التخفيف من تدابير العزل سيكون "بطيئا وتدريجيا" في البلد الثالث الاكثر تضررا بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وايطاليا.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

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