توسك يدعو البولنديين إلى مقاطعة التصويت البريدي لانتخاب رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ):

قال دونالد توسك، رئيس حزب الشعب الأوروبي ورئيس وزراء بولندا الأسبق، إنه لن يشارك في التصويت في الانتخابات الرئاسية الوشيكة في بولندا لأن عملية التصويت عبر البريد التي تم إطلاقها بشكل متعجل ستكون غير دستورية وغير آمنة.

وقال توسك: "في رأيي، يجب ألا نشارك ... في التصويت البريدي"، مضيفا أنه تعمد تجنب استخدام مصطلح "الانتخابات".

وكانت بولندا قد حددت موعد الانتخابات الرئاسية في 10 مايو. ونظرا لأزمة وباء كورونا، اقترح حزب القانون والعدالة الحاكم تحويل الانتخابات بالكامل إلى تصويت بريدي، بينما تريد المعارضة تأجيل الانتخابات.

ولم يبدأ سريان مشروع قانون إدخال التصويت البريدي الشامل، ومن المرجح أن يقرر البرلمان مصيره في 6 مايو فقط.

Advertisements

ومع ذلك، أطلق حزب القانون والعدالة استعدادات للاقتراع على أي حال، وسط تصاعد المشاكل التنظيمية والشكوك القانونية، ما أثار انتقادات شديدة في البلاد.

وقال توسك في بيان في رسالة فيديو عبر تويتر إن العملية التي خطط لها حزب القانون والعدالة لن تفي بمتطلبات الاقتراع العادل ذي الفرص المتكافئة والسري، وسوف تنتهك الدستور بسبب عمل تغييرات في اللحظة الأخيرة في قانون الانتخابات.

وذكر توسك إنه "إذا قال جميع البولنديين المخلصين والمحترمين هذه ليست انتخابات ولن نشارك، فسوف يتراجع حزب القانون والعدالة في اللحظة الأخيرة".

وأضاف إنه من الممكن إجراء انتخابات نزيهة "بسرعة كبيرة" إذا توصلت القوى السياسية في بولندا إلى اتفاق بشأنها.

ويقول المعلقون إن الحزب الحاكم يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، حيث قد يتضاءل دعم الرئيس أندريه دودا المدعوم من حزب القانون والعدالة بمجرد الشعور بالتداعيات الاقتصادية للإغلاق الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.