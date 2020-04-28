الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و 541 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 11 ألفا و380 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيانها اليوم، بتسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 89 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

وأعلنت الوزارة شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2181 حالة.