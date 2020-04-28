إيقاف اثنين من رجال الشرطة في باريس عن العمل بسبب تعليقات عنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب ا):

تم إيقاف اثنين من رجال الشرطة في باريس عن العمل، عقب ظهور تسجيل يظهرهما يدليان بتعليقات عنصرية بحق رجل قاما باحتجازه.

وحدثت الواقعة في ضاحية باريس خلال نهاية الأسبوع، عندما تم إلقاء القبض على الرجل عقب قفزه في نهر السين، حيث كانت الشرطة تطارده للاشتباه في تورطه في جريمة.

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وأظهرت الصور التي تم نشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رجلي الشرطة وهما يستخدمان ألفاظا مسيئة بحق الرجل الذي ينحدر من شمال أفريقيا، كما أدليا بتعليقات تحط من شأنه.

وكتب وزير الداخلية كريستوفر كاستنير تغريدة أمس الاثنين قال فيها" مقطع فيديو يظهر تدخل شرطي حول منطقة ال سانت دنيس أثار استنكارا مشروعا" متعهدا بإجراء تحقيق.

وأعلنت شرطة باريس في وقت لاحق من اليوم إيقاف رجلي شرطة عن العمل في ظل إجراء تحقيق داخلي معاهما.