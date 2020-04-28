أعلنت موسكو أنها لا تملك معلومات رسمية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد الشائعات الإعلاميةالتي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي دون الاستناد إلى دليل غير تغيبه عن الظهور.
وردا على أسئلة الصحفيين قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تملك معلومات من قنوات دبلوماسية رسمية حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.