نفى مصدر مسئول في سفارة جمهورية مصر العربية في دولة الكويت، وجود أي علاقة لسفارة مصر لما اشارت اليه احدى الصحف المحلية الكويتية، فيما يتعلق بتسيير رحلات استثنائية يتم تنظيمها بمعرفة السفارة المصرية في الكويت من مطار الكويت الى القاهرة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن ما تضمنه هذا الخبر عار تماما عن الصحة.
وكانت احدى الصحف المحلية الكويتيةقد زعمت ومن خلال خبر صحفي منسوب لعاملين في مكتب للسياحة الحصول على الضوء الأخضر لتسيير رحلات من الجانب المصري.
يذكر ان الخبر المنشور في صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قد شابه التناقض الصارخ في مضمونه حيث أشار في مقدمة الخبر الى ان الرحلات المعلن عنها تنظم بمعرفة السفارة المصرية في حين نقلت عن مصدرها في سياق الخبر ذاته انه لا علاقة للسفارة المصرية بتلك الرحلات.
وقد اثار هذا الخبر نوعا من البلبلة في أوساط الجالية المصرية في الكويت، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه الاتصالات بين الجانبين المصري والكويتي لاعادة تشغيل حركة الطيران بين البلدين وإعادة العالقين المصريين من النساء والأطفال في المرحلة الأولى طبقا لما أعلن عنه مجلس الوزراء المصري ومن ثم بدء مراحل اجلاء جميع العالقين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة المصرية بالكويت تنفي علاقتها بتنظيم رحلات لإجلاء العالقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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